Чаяндинское месторождение обеспечат транкинговой связью стандарта TETRA

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» продолжает обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации Восточной газовой программы. В данный момент активно проводится обеспечение промысла стабильной связью.

Из Вологды, где расположен завод по производству контейнеров «Модуль-Ф», на Чаянду отправлены блок-контейнеры, в которых будет размещаться телекоммуникационное оборудование для магистральных радиорелейных и оптоволоконных линий связи.

Один блок-бокс будет располагаться на Установке предварительной подготовки газа № 2 (УППГ-2), второй и третий – на промежуточных радиорелейных станциях.

После прибытия груза будет произведен монтаж блок-контейнеров на фундамент, подключение и настройка систем электроснабжения, заземления, кондиционирования, пожаротушения и пожарной сигнализации. Затем в блок-боксы установят радиорелейное оборудование, источники питания, базовые станции транкинговой связи стандарта TETRA, оборудование сети передачи данных.

Ввод этого оборудования в эксплуатацию даст возможность организовать радиорелейную линию между Установкой комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3) и УППГ-2, а также объединить в общую сеть локальные сети передачи данных от УППГ-2 и УКПГ-3.

Кроме того, будет действовать единая зона радиопокрытия мобильных и портативных радиотерминалов. А транкинговое оборудование позволит создать различные группы пользователей УКВ-связи по направлениям деятельности.

Чаяндинское месторождение – основа Якутского центра газодобычи и ресурсная база проекта «Сила Сибири» — крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России.

Месторождение является одним из ключевых элементов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем запасов Чаяндинского месторождения оценивается в 1,2 трлн кубометров газа. По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.

В середине августа 2019 года были завершены работы по подключению Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру полностью готов. Сейчас на месторождении активно продолжается пусконаладка оборудования и подготовка к работе объектов производственной инфраструктуры.