Красота & Здоровье
Чат-бот принимает звонки в едином контакт центре здравоохранения
Цифровизация услуг здравоохранения идет темпами благодаря региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранения на ЕГИСЗ» Национального проекта «Здравоохранение».
Минздрав Якутии для удобства населения организовал Чат-бот ресурс в Едином контакт центре здравоохранения -122. С помощью него жители республики могут вызвать врача на дом, записаться на прием к врачам-терапевтам и педиатрам.
Сервис может обрабатывать 1000 линий одновременно.
Робот принимает звонок, распознает персональные данные жителя с помощью системы распознавания и оформляет обращение в региональную медицинскую информационную систему (РТМИС).Важно, чтобы на момент звонка пациент имел под рукой СНИЛС для идентификации в медицинской системе.
Для получения услуги необходимо позвонить по номеру 122, интерактивное голосовое меню доступно при нажатии на дополнительную кнопку «2».
+7 (999) 174-67-82
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