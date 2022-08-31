31.08.2022
12:26
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Красота & Здоровье

Чат-бот принимает звонки в едином контакт центре здравоохранения

Цифровизация услуг здравоохранения идет темпами благодаря  региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранения на ЕГИСЗ» Национального проекта «Здравоохранение».

Минздрав Якутии для удобства населения организовал Чат-бот ресурс в Едином контакт центре здравоохранения -122.  С помощью него жители республики могут вызвать врача на дом, записаться на прием к врачам-терапевтам и педиатрам.

Сервис может обрабатывать 1000 линий одновременно.

Робот принимает звонок, распознает персональные данные жителя с помощью системы распознавания и оформляет обращение в региональную медицинскую информационную систему (РТМИС).Важно, чтобы на момент звонка пациент имел под рукой СНИЛС для идентификации в медицинской системе.

Для получения услуги необходимо позвонить по номеру 122,  интерактивное голосовое меню доступно при нажатии на дополнительную кнопку «2». 

Источник: Пресс служба Минздрава РС(Я)

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