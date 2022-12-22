Чат-бот ГУП ЖКХ принимает показания счетчиков воды

Потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» могут передать показания приборов учета — счетчиков воды, написав по номеру телефона: 8-924-461-58-77 (WhatsApp). Чат-бот примет их и направит для дальнейших расчетов.

ГУП «ЖКХ РС (Я)» принимает показания счетчиков горячего и холодного водоснабжения в период с 20 по 25 число каждого месяца. Напоминаем, что своевременная и точная передача показаний необходима для правильного начисления и расчета фактически потребленных услуг.

Кроме того, виртуальный помощник поможет узнать номер лицевого счета и сумму задолженности по нему, подскажет номера телефонов подразделений предприятия, аварийно-диспетчерских служб (АДС) производственных филиалов и участков филиала «Коммунтеплосбыт». Поможет выбрать способ оплаты ЖКУ и покажет ответы на часто задаваемые вопросы.