Часто задаваемые на прямую линию вопросы о коронавирусе

КОРОНАВИРУС

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Передается воздушно-капельным путем — при чихании и кашле, а также контактным путем.

СИМПТОМЫ

Повышенная утомляемость, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность, ощущение тяжести в грудной клетке, повышение температуры, озноб.

Осложнения: отит, синусит, бронхит, пневмония, сепсис, миокардит, проблемы с ЖКТ (у детей)

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИМПТОМОВ?

Если Вы пребывали в зарубежной поездке менее 14 дней тому назад и чувствуете себя здоровым, Вы должны предпринять следующие меры:

Позвонить по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 8 800 100 1403 для оформления листка временной нетрудоспособности;

Если Ваши жилищные условия позволяют, Вы должны принять меры к самоизоляции на 14 дней;

А в случае, если Ваши жилищные условия не позволяют обеспечить самоизоляцию по месту проживания, то Вы должны позвонить по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 8 800 100 1403 для поступления в Пункт временной изоляции.

Если Вы пребывали в зарубежной поездке менее 14 дней тому назад и у Вас есть симптомы респираторных заболеваний (повышенная температура, боль в горле, насморк, кашель и др.), Вы должны предпринять следующие меры:

1. Самоизолироваться.

Вызвать службу Скорой медицинской помощи по телефону 103 или участкового врача и неукоснительно следовать указаниям врача. Не допускается самостоятельное посещение медицинских организаций и другиих общественных мест.

Если Вы были в тесном контакте с лицом у которого подтверждена коронавирусная инфекция и чувствуете себя здоровым, Вы должны предпринять следующие меры:

Позвонить по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 8 800 100 1403 для оформления листка временной нетрудоспособности;

Если Ваши жилищные условия позволяют, Вы должны принять меры к самоизоляции на 14 дней;

А в случае, если Ваши жилищные условия не позволяют обеспечить самоизоляцию по месту проживания, то Вы должны позвонить по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 8 800 100 1403 для поступления в Обсерватор.

Если Вы были в тесном контакте с лицом у которого подтверждена коронавирусная инфекция и у Вас есть симптомы респираторных заболеваний (повышенная температура, боль в горле, насморк, кашель и др.), Вы должны предпринять следующие меры:

1. Самоизолироваться.

2. Вызвать службу Скорой медицинской помощи по телефону 103 или участкового врача и неукоснительно следовать указаниям врача. Не допускается самостоятельное посещение медицинских организаций и общественных мест.

ПРОФИЛАКТИКА

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ в эпидемиологически неблагоприятные страны,

ИЗБЕГАТЬ посещения массовых мероприятий,

ЧАСТО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ,

ЧАЩЕ МЫТЬ РУКИ с мылом или использовать дезинфицирующее средство,

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ, ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО КОНТАКТА с людьми, у которых имеются симптомы заболевания.

СТАРАЙТЕСЬ НЕ КАСАТЬСЯ РТА, НОСА ИЛИ ГЛАЗ НЕМЫТЫМИ РУКАМИ (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).

НА РАБОТЕ РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ И УСТРОЙСТВА, К КОТОРЫМ ВЫ ПРИКАСАЕТЕСЬ (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

НОСИТЕ С СОБОЙ ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ И ВСЕГДА ПРИКРЫВАЙТЕ НОС И РОТ, КОГДА ВЫ КАШЛЯЕТЕ ИЛИ ЧИХАЕТЕ.

НЕ ЕШЬТЕ ЕДУ ИЗ ОБЩИХ УПАКОВОК (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ МИКРОБЫ и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Расскажите им о профилактике коронавируса.

ВАКЦИНАЦИЯ

В настоящее время вакцина для профилактики заражения новым коронавирусом не разработана, российские и зарубежные специалисты ведут научные разработки.

КТО СДАЕТ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС?

ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА, с признаками ОРВИ, прибывшие из зарубежных стран или контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Тест на наличие коронавируса назначается ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧА инфекционного стационара или участкового врача, наблюдающего за самоизолированными гражданами.

Лаборатории частных клиник не проводят исследования.

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ

Основанием для постановки диагноза COVID-19 является положительный результат на анализ, полученный в НЦМК «Вектор» (г. Новосибирск) – срок обработки анализа 2-5 дней в зависимости от загруженности лаборатории.

В Новосибирск на подтверждение направляются биоматериалы лиц, у которых по результатам теста на коронавирусную инфекцию, проведенного в вируслологической лаборатории Управления Роспотребнадзора, получен предварительный положительный результат.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПРИЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?

Необходимо сразу по приезду в Якутию ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, то есть не покидать жилище, не посещать работу, учебу, не приглашать к себе гостей.

Для получения больничного листа или справки для учебы необходимо обратиться на «горячую линию» обслуживающей поликлиники либо на «горячую линию» Министерства здравоохранения РС(Я) по тел. 8-800-100-14-03.

Здесь ваше обращение зафиксируют и оформят больничный лист, его вы сможете получить в своей поликлинике по месту жительства после истечения срока изоляции.

При возникновении симптомов респираторного заболевания вызвать скорую медицинскую помощь.

АЭРОПОРТЫ

В аэропортах продолжается дистанционная термометрия пассажиров, выдача предписаний на самоизоляцию в случае прибытия из зарубежных стран, направление при необходимости в обсерваторы.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ — 8-800-100-14-03, 8 800 550 2124

По указанным номерам жители республики могут задать все интересующие их вопросы по ситуации вокруг угрозы коронавируса.

Также можно воспользоваться приложением «Медсеть».