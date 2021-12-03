Частный жилой фонд подключают к центральному отоплению

Теплоэнергосервис в 2021 году подключил к теплоснабжению

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в 2021 году подключило 65 новых абонентов к центральному отоплению: 56 объектов частного жилого фонда, четыре многоквартирных жилых дома и школу на 60 мест в с. Ючюгей Оймяконского района.

Кроме того, подведены инженерные сети для подключения к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения детского сада на 120 мест в мкр. Солнечный г. Алдан. Завершаются работы по строительству 640 метров трассы сетей тепловодоснабжения для подключения другого социально важного объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в г. Алдан.

Для подключения 13 абонентов частного жилого фонда в с. Сайылык Усть-Янского района построены тепловые сети протяженностью 1 км 255 м. Еще более 1 км сетей для подключения 12 абонентов частного жилого фонда построено в с. Хайыр Усть-Янского района Якутии.