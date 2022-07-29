Частный самолёт сбил опору ЛЭП при аварийной посадке в Кобяйском улусе

Энергетики Западных электрических сетей ПАО Якутскэнерго зафиксировали технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи, случившееся в результате совершении аварийной посадки частного самолёта.

28 июля 2022 г. легкомоторный самолет Cessna 172 совершил вынужденную аварийную посадку на площадку вблизи охранной зоны линии 0,4 кВ «Водопровод» в с. Сайылык Кобяйского района Якутии.

Посадка была жесткой, при приземлении самолет совершил столкновение с опорой линии электропередачи фидера «Водопровод» (ТП-10/0,4 кВ № 1011 «Больница»), находящейся в ведомстве муниципального образования и питавшей электроэнергией насосную станцию водопровода.

Самолет повалил опору и оборвал СИП-провод. Экипаж, находившийся на борту, не пострадал. Технологическое нарушение в работе воздушной линии не вызвало ограничения электроснабжения бытовых потребителей.

О происшествии сообщено в ведомственную дежурную часть ОМВД РФ по Кобяйскому району. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.

Якутскэнерго информирует, что провода линий электропередачи могут нести реальную угрозу самолетам и другим летательным аппаратам, в том числе воздушным змеям, квадрокоптерам, спортивным моделям. В охранных зонах необходимо быть предельно осторожными! Запрещено осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Это влечет причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также может нанести экологический ущерб и стать причиной лесных пожаров.