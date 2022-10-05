05.10.2022
17:33
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Общество

Частный бизнес помогает якутским мобилизованным

Рестораторы Якутии начали помогать мобилизованным жителям родной республики, передает Ассоциация гостеприимства.

Ассоциация гостеприимства активно поддерживает добровольческий штаб Якутии c самого начала. Предприятия общественного питания республики обеспечивали горячим питанием добровольцев, работавших по тушению пожаров, по ликвидации последствий паводка в Верхоянском улусе. Сегодня ассоциация поддерживает общественный штаб, который собирает средства и вещи для мобилизованных якутян.

Так, о поддержке заявили рестораны «Панда и Журавль» и WokCafe. 10% от суммы всех заказов самых популярных блюд будет идти на приобретение необходимого снаряжения для призванных якутян.

«Это блюда, которые пользуются постоянным спросом среди наших гостей. Рассчитываем, что выручка будет существенной, и мы купим на эти средства одежду и предметы первой необходимости для призывников», — говорит управляющий ресторана «Панда и Журавль» Надежда Нурмухаметова.

Также в знак поддержки семей мобилизованных, им при посещении WokCafe и «Панда и Журавль» выдадут одно из самых популярных блюд в подарок.

Фото: пресс-службы
Источник: Ассоциация Гостеприимства РС (Я)

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