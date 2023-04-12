12.04.2023
15:35
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Судебная хроника
Частные разборки переросли в грубое и циничное насилие
Житель Якутии сломал знакомому обе руки… кувалдой
Житель Верхневилюйского улуса П. в порыве гнева и из-за личных неприязненных отношений в гараже сломал своему знакомому обе руки (открытые оскольчатые переломы) … металлической кувалдой. Об этом сообщает телеграм-канал @Torboznoe_radio.
9 марта районный суд признал Пестрякова виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно, а кувалду постановил уничтожить.
Источник: ТОРБОЗНОЕ РАДИО
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