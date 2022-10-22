22.10.2022
11:41
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Якутия

Частичная мобилизация в Якутии завершается

Военный комиссар Якутска Евгений Крупенков сообщил «ЯВ», что частичная мобилизация в Якутске завершается. Сегодня, завтра вылетает крайний борт с мобилизованными, передает тгк @yakutsk_vecherniy.

«Мероприятия по частичной мобилизации по городу завершены, но мы работаем до отправки борта», — сообщил по телефону подполковник Крупенков Sakhaday. В столице республики продолжается работа с добровольцами.

Когда завершится мобилизация по всей Якутии, в республиканском военкомате не сообщают — сегодня выходной день. Но ранее тгк 14 news сообщал: Последняя отправка мобилизованных из Якутии ожидается в субботу — глава республики.

Фото: Соцсети
Источник: Телеграм

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