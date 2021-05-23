Часть якутян лишилась мобильной связи и интернета

Обрыв на линии ТЦТР произошел в Кобяйском районе республики, из-за чего некоторые местные жители остались без мобильной связи, сообщает телеканал «Якутия 24». «Сейчас ищем возможность, чтобы добраться до места обрыва – он произошел в труднодоступном месте», – уточнили в пресс-службе Мининноваций региона. Обрыв волоконно-оптической линии связи затронул села Кобяй, Сангар, Аргас и Кальвица. Оператор РТК продолжает работу. Предположительно, мобильную связь ТЦТР восстановят 24 мая. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/chast-zhitelej-kobyajskogo-rajona-yakutii-ostalas-bez-mobilnoj-svyazi-iz-za-obryiva-vols

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия 24

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