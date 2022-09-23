Часть военкоматов подставляют президента своей приверженностью традиционной палочной системе — Телеграм

Очень важный пост с предупреждением для российских военкоматов. Владимир Путин дал четкое указание по тому, кто нужен сейчас стране для защиты суверенитета — это люди прошедшие службу, люди с боевым опытом, люди здоровые и способные воевать. И таких в нашей стране достаточно, сообщает тгк Кристина Потупчик.

Часть военкоматов по всей стране подставляют президента своей приверженностью традиционной палочной системе. Чтобы закрыть свои косяки по реальной работе за все эти годы, они начинают без разбору призывать людей без военных билетов, не профильных специальностей, не служивших, не прошедших комиссию (а иногда и вообще не смотрят на состояние здоровья). Многих добровольцев при этом разворачивают и отправляют домой под надуманными предлогами. О том же пишут Рыбарь и об этом же есть свежее видео у Юрия Подоляки.

Приходят в квартиры по ночам, мама рассказала, как в соседней деревне вчера по беспределу выволокли всех мужиков, одного знакомого схватили на улице, на месте слепили повестку. Что мы получим в итоге такого подхода: — неспособный воевать резерв — людей необученных, немотивированных, с внутренним чувством кинутости — проблемы с экономикой — забрали же забронированных с производств — проблемы социального плана — огромное количество семей с внутренним чувством несправедливости — подарок для украинской пропаганды.

Прямо сейчас призываю всех объединиться и донести до Минобороны важную информацию: если срочно не урезонить военкоматы и не обязать их выполнять приказ президента — как сказал Подоляка, все это приведет к большой беде. Выполняйте задачу президента, а не своей «палочной» системы. Время отчетов прошло, началась борьба за суверенитет страны. Не подставляйте главнокомандующего своими сиюминутными прикрываниями пятой точки.