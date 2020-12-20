Часть фрагментов ракеты-носителя найдена

В Алданском и Кобяйском улусах — районах падения отделяющихся частей — работают представители Госкорпорации «Роскосмос», Службы спасения Якутии, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

19 декабря группы вылетели на замеры и поиски фрагментов.

Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы. Группа возвращается в п. Сангар.

В Алданском районе с 5 мониторинговых точек взяли пробы.

Напомним, что 18 декабря 2020 года, в 15:26:26 по московскому времени стартовыми расчетами Госкорпорации «Роскосмос» с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту. По данным телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.