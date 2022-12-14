Час Якутии в Совете Федерации: экономика сохраняет устойчивость

Айсен Николаев: несмотря на санкции экономика Якутии сохраняет устойчивость

В условиях санкционного давления экономика Якутии сохраняет устойчивость, а

в условиях геополитического разворота страны на Восток роль республики

возрастает. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил Глава Якутии Айсен Николаев,

выступая с докладом на «Часе субъекта» в Совета Федерации.

Айсен Николаев перечислил ключевые макроэкономические показатели республики.

В частности, Якутия лидирует на Дальнем Востоке по объему валового

регионального продукта, который составил 1 трлн 622 млрд руб. за 2021 год. В

сравнении с 2019 годом рост составил 9,7 %. По итогам 2022 года рост

прогнозируется не менее 8%.

«Четвертый год подряд обновляются исторические максимумы добычи угля, нефти,

газа и золота. За одиннадцать месяцев текущего года промышленный рост

составил 112,2%, и это один из лучших показателей в стране», – отметил Айсен

Николаев.

Как сообщил глава республики, по итогам 2021 года два рубля из трех от

налогов, поступающих с Дальнего Востока в федеральный бюджет, перечислено

предприятиями Якутии. С 2018 года в экономику инвестировано 1,5 трлн рублей

– это также максимальный объем среди дальневосточных регионов.

«Позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения

жизни людей и достижения национальных целей. Республика лидирует среди

дальневосточных регионов по рождаемости и у нас самая высокая

продолжительность жизни – 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по

итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения», –

подчеркнул глава Якутии.

Якутия занимает 1 место на Дальнем Востоке и 5 место в России по добыче

полезных ископаемых. В Западной Якутии компания «АЛРОСА» начинает

строительство алмазного рудника «Мир Глубокий». В Арктике формируется новый

Кючусский горнопромышленный кластер, где планируется ежегодно добывать 10

тонн золота и 5 тыс. тонн олова. В Восточной Якутии перспективны

месторождения серебра, золота, полиметаллов. В Южной Якутии потенциал

угольных проектов усиливается созданием новых железнодорожных линий. На базе

месторождений железной руды, апатитов, золота формируется Алданский

промышленный кластер.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что улучшение качества жизни в

республике, рост человеческого капитала становится возможным благодаря, в

том числе, федеральной поддержке.

«Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз поблагодарить Валентину Ивановну

за решение вопросов федерального финансирования строительства

Онкоклинического центра в городе Якутске. Надеюсь в следующем году увидеть

вас на открытии Центра!», – обратился глава Якутии к председателю Совета

Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко.

«Обязательно приеду!», — ответила на приглашение Главы Якутии Айсена

Николаева Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.