«Час абитуриента» об особенностях поступления в центровузы

Министерством образования и науки Якутии проведен очередной онлайн-вебинар «Час абитуриента», посвященный поступлению в медицинские вузы страны. Более 150 абитуриентов, принявшие в нем участие, получили ответы на волнующие их вопросы.

Инициатором и модератором онлайн-встречи традиционно выступил первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, который рассказал об особенностях поступления этого года в медицинские вузы. «В этом году в XV Республиканской предметной олимпиаде вузов РФ в Якутии «Учись работать в Якутии!» приняли участие 1653 выпускника школ. При этом необходимые для поступления в медицинские вузы биологию и химию в рамках олимпиады сдали 384 и 286 школьников. Якутией с Минздравоохранения РФ и с ведущими вузами РФ, подведомственными Минздраву РФ, согласовано выделение в этом году 137 мест для организации конкурса среди выпускников школ республики на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для Республики Саха (Якутия) на 2020-2021 учебный год. Целевые места выделены во все ведущие вузы страны в сфере здравоохранения в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске. Кроме того, еще дополнительно для нашей республики определено 158 федеральных бюджетных мест в 2-х федеральных университетах Северо-Восточном (г. Якутск) и Дальневосточном (г. Владивосток), учредителем которых является Министерство науки и высшего образования РФ», — подчеркнул он.

Напомним, что олимпиада проводилась с 18 по 25 мая 2020 года в дистанционной форме во всех районах республики. Абитуриенты, находясь дома, смогли принять участие в олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, географии, обществознании, истории и информатике.

Как отметил Михаил Присяжный, наибольшее количество целевых мест в интересах Якутии выделено Дальневосточному государственному медицинскому университету (Хабаровск) и Амурской государственной медицинской академии (Благовещенск). Кроме этого, целевые места для поступления предусмотрены в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова (Москва), Тихоокеанском государственном медицинском университете (Владивосток), Сибирском государственном медицинском университете (Томск), Первом Санкт-Петербургском государственном университете имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Новосибирском государственном медицинском университете, Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Е.А. Евдокимова.

Надежда Былова, декан международного факультета Российского национального исследовательского медицинского института им. Н.И. Пирогова отметила, что оригиналы документов при поступлении не требуются. «Они нужны будут только после зачисления. В начале обучения их необходимо будет предоставить в деканат», — пояснила представитель вуза.

Говоря о дальнейшем трудоустройстве, Вера Аржакова, руководитель отдела государственной службы и кадровой политики Министерства здравоохранения Якутии поблагодарила представителей вузов за подготовку высококвалифицированных кадров для сферы здравоохранения республики и пожелала абитуриентам не ошибиться с выбором профессии, а по окончании обучения работать на благо развития родной республики.

Традиционно абитуриенты, поступающие на целевые места от республики, принимают на себя обязательства – по окончании обучения отработать 3 года по направлению Министерства здравоохранения республики, на них распространяются меры социальной поддержки, которые предоставляет республика. Оплата проезда до места проживания один раз в год, частичная компенсация расходов на проживание, добавка к стипендии, а также материальная помощь по различным основаниям.

Напомним, что Министерством образования и науки республики с 23 мая на регулярной основе проводится работа по информированию абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего образования: акции «Час абитуриента», «ИнфоВУЗ» и «Эффективное лето абитуриента» в формате онлайн встреч, где они могут получить полную информацию о высоко рейтинговых вузах страны, условиях и требованиях к поступлении, перспективах, ожидающих выпускника, особенностях приема в условиях пандемии коронавируса, а также получить консультации по разным предметам ЕГЭ (математика, физика, история, обществознание, биология, химия и т.д.).

Следующая встреча с абитуриентами пройдет в понедельник, 15 июня, где в рамках «ИнфоВУЗа» будет представлен Уральский государственный юридический университет. 16 и 18 июня лучшие преподаватели-предметники проведут консультации для абитуриентов по обществознанию и истории в рамках акции «Эффективное лето абитуриента». А 17 июня состоится вторая встреча в рамках «Часа абитуриента» с медицинскими вузами Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Иркутска, Владивостока и др.

Такие онлайн-встречи с ведущими вузами страны будет продолжены до начала сдачи ЕГЭ. С информацией по содержанию прошедших и планируемых вебинаров можно ознакомиться на странице отдела сопровождения целевой подготовки Минобрнауки РС(Я) в Instagram: @tsel.ykt.