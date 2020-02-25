27 февраля в 16.00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает вас на торжественное открытие выставки «Чарующая магия лоскутной мозаики» студии «Кырадаhын абылаҥа» (руководитель Дария Семеновна Козлова) в рамках Года народного творчества в РФ.

Открытие выставки состоится в основном здании музея по адресу: г. Якутск, Кирова, 9, фойе 2-го этажа.

Сегодня шитье с кантированием из лоскутков занимает видное место в декоративно – прикладном искусстве Якутии. Выставка «Чарующая магия лоскутной мозаики» представит работы 25 мастериц из студии «Кырадаһын абылаҥа», начавшей свою деятельность в 2015 году при поддержке НХМ РС(Я). За пять лет работы создано множество принадлежностей лоскутного кантированного шитья – в их числе чепраки, кычимы, настенные ковры, накидки для сундуков, повседневная одежда, сумки, хаппары и многое другое.

Студия «Кырадаһын абылаҥа» активно участвует во многих республиканских и городских мероприятиях, конкурсах: «Лоскутная мозаика» (2017, 2019), «Кырадаһынтан тигии кэрэ эйгэтигэр» (2018, 2019), «Ыhыа5ым талба мааны таҥаhа» (Ысыах Туймаады, 2019). Мастерица студии П.Н. Федорова заняла третье место за комплект якутского пальто декорированного в технике лоскутного шитья с кантированием.

Усилиями мастериц студии организованы девять выставок в г. Якутске, Чурапчинском, Таттинском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах, с. Хатассы.

Гордостью студии является «Комплект конского убранства», созданный в 2016 году по образцу чепрака XIX века (центральной попоны верхового конского убранства) из фондов НХМ РС (Я). Комплект был изготовлен группой мастериц из 20 человек в течение полугода и передан в фонды музея Грасси в Лейпциге (Германия) для украшения якутского балагана. Отрадно, что работа, созданная с теплотой и любовью, знакомит с традиционной культурой народа саха за пределами родины.

Д.С. Козлова, руководитель студии «Кырадаһын абылаҥа»

Выставка будет работать для всех посетителей с 28 февраля по 15 марта 2020 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 3 этаж.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79