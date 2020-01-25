Чайковский и Якутия

В среду, 22 января Якутская государственная филармония РС(Я) имени Г.М.Кривошапко провела концерт «Чайковский». К 180-летию П.И. Чайковского, это был абонемент №2 «Великие имена» в концертном зале Детской школы искусств.

Концерт начался с небольшим опозданием, так как все билеты были распроданы, был большой аншлаг, и довольная администрация была вынуждена поставить дополнительные стулья. Все зрители были взволнованы предстоящим концертным событием.

Вела концерт бессменная ведущая Елена СЛЕПЦОВА – ТАЛЬНИКОВА, которая сумела сразу же окунуть зрителей в атмосферу творчества П.И. Чайковского, было видно, что подготовительная работа была проведена ею тщательно и материал рассказан очень доступным языком.

В программе были названы такие произведения П.И.Чайковского:

Симфоническая поэма «Франческа да Римини» (год создания -1876 года) «Патетическая» Симфония № 6, си минор, сочинение 74, в 4 частях (в 1893 году, и композитор продирижировал этим шедевром за 10 дней до своей кончины).

Честно говоря, у меня вся эта сложная вечерняя программа вызвала только восхитительные впечатления, восторг, и приятное удивление, что дирижер Наталья БАЗАЛЕВА рискнула объявить и включить на концерт столь великие шедевры нашего Гения П.И.Чаковского.

Государственный симфонический оркестр “Symphonica ARTica” под управлением маэстро Базалевой сумел своим исполнением вызвать у зрителей только слезы радости.

Наталья Владимировна вся музыкальную фабулу и драматургию произведений уверенно вынесла на взыскательный суд зрителей. После концерта весь зал встал, и благодарные зрители долго и горячо благодарили музыкантов криками «Браво», овации длились очень долго!

Впервые данная 6-я симфония прозвучала в Якутске в далекие 80-ые годы под управлением Галины Михайловны КРИВОШАПКО, концертмейстером был тогда Игорь ЛИТВИНОВ, а на концерте 22 января – Ульяна ГОЛИКОВА.

Отрадно, что благодаря выверенной репертуарной политике руководства нашей столичной Филармонии Туйаары ПЕСТРЯКОВОЙ и Натальи Базалевой, все концерты и выездные гастроли не только по Якутии, но и по России, вызывают у маститых российских критиков одни положительные возгласы.

Сейчас окунемся в исторический экскурс:

Произведения П.И.Чайковского в Якутии стали исполняться в Якутске с конца 19 века якутской интеллигенцией, ссыльными и революционерами.

Так как я закончил 32 года тому назад Московскую государственную дважды ордена Ленина консерваторию имени П.И.Чайковского, я очень внимательно и пристально слежу за концертами и спектаклями, где звучат великие творения Чайковского.

Я был продюсером очень большого оперного проекта «Фестиваль Чайковского». Этот проект тогда вызвал самые многочисленные положительные отзывы во всех республиканских СМИ, снимало местное телевидение, приехали по приглашению тогдашнего директора Гаврила МЕСТНИКОВА лучшие ведущие оперные солисты России из всех знаменитых театров.

Великую Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского в разные годы окончили знаменитые якутяне с 40 годов ХХ века — пианистка Полина РОЗИНСКАЯ, певцы Петр КРИВОШАПКИН, Венера СЫЛЛЫРОВА, Матвей ЛОБАНОВ, Анегина ИЛЬИНА, Валентина КОЛОДЕЗНИКОВА, дирижер Галина КРИВОШАПКО, композитор Грант ГРИГОРЯН, музыковеды Галина АЛЕКСЕЕВА, Эдуард АЛЕКСЕЕВ, трубач Валерий КОЛОДЕЗНИКОВ, композиторы Валерий ШАДРИН, Николай МИХЕЕВ, пианисты Аиза РЕШЕТНИКОВА, Артем ДЕДЮКИН, нынешний главный дирижер Оперного театра Якутии Евгений ШЕЙКО, я с ним учился в стенах консерватории 5 лет, сидел за одной партой у великого профессора Николая Петровича РАКОВА, и жил в консерваторской общаге по соседству тоже 5 лет.

Мой любимый педагог по конерватории, ныне ректор Московской консерватории Александр Сергеевич СОКОЛОВ, а тогда он, будучи министром культуры РФ, приезжал по приглашению Андрея Саввича БОРИСОВА в Якутск, а знаменитые профессора консерватории Важа ЧАЧАВА, который приезжал в Якутию 4 раза, и Елена ДОЛИНСКАЯ высоко оценили тогда мою деятельность, как продюсера и художественного руководителя Большого театра Якутии. Руководство театра тогда наградило меня именной денежной премией, и я смог поехать в США на летние каникулы!

Уверен, что творчество П.И.Чайковского всегда будет вызывать большой интерес у благодарных якутян!