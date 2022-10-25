А.Е. Кулаковский отметил, что «Якутский чабыргах – это особый вид народного творчества, любимый молодежью. С первого взгляда они кажутся совершенно бессмысленными, но если вдуматься, то чувствуется в них какой-то скрытый, иносказательный смысл».

25 октября 2022 г. в ДДН им. А.Е. Кулаковского прошел конкурс «Чаҕылхайдык чаҕаарар чаабы-чыыбы чабырҕах». Участвовали 14 фольклорных коллективов, 4 отдельных исполнителя из 6 улусов республики и г.Якутска – всего 92 конкурсанта. Организаторами выступили Министерство по внешним связям и по делам народов Республики Саха (Якутия), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Конкурс нацелен на повышение исполнительского мастерства, а также выявление новых одаренных имен и содействие их дальнейшему творческому росту.

Состав жюри: председатель Кардашевская Анастасия Афанасьевна руководитель народного фольклорного ансамбля «Эйээрик», заслуженный работник культуры РС(Я). Члены: Сысолятина Зоя Григорьевна, ведущий специалист Центра НКН, заслуженный работник культуры РС (Я), Флегонтова Ульяна Михайловна, специалист Центра НКН, отличник образования РС (Я), Васильева Александра Васильевна, специалист Республиканского Дома народного творчества, отличник культуры РС(Я).

Оценивались артистичность исполнения, четкость и выразительность звука. Лучшие исполнители награждены именными статуэтками и дипломами.

Коллективные исполнители

I место – Фольклорный ансамбль «Иэхэй-чуохай», с. Мастах Кобяйский улуса. Рук. Жакипова Сардаана Константиновна. Муниципальное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия). Дом народного творчества им. Степана Ивановича Васильева.

II место – Фольклорный ансамбль «Оргуй-Чоргуй», рук. Мыреева Василиса Вячеславовна, Якутский колледж культуры и искусств, им. А.Д. Макаровой.

III место – Фольклорный ансамбль «Эйээрик» ДШИ №2, рук. Кардашевская Анастасия Ивановна.

Сольные исполнители

I место – Любовь Николаевна Монгуш, с Кытаанах Чурапчинский улус, за авторское исполнение «Сокуон хараҕынан».

II место – Любовь Иннокентьевна Платонова, г. Якутск, за авторское исполнение «Аныгы олох араастарыттан».

III место – Диана Тимофеевна Петухова, студентка I курса НХК АГИКИ за исполнение «Чабырҕах туһунан санааларым» — автор Санаайа, рук. Лена Митрофановна Егорова, Зинаида Петровна Лугинова.

Номинации:

1. «Чобуо чабырҕахсыт» – фольклорный ансамбль «Алаас оҕолоро», Дворец детского творчества им.Ф.И. Авдеевой, рук. Жиркова Евдокия Борисовна, Теплоухова Нюргуяна Степановна.