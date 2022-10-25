«Чаҕылхайдык чаҕаарар чаабы-чыыбы чабырҕах»
А.Е. Кулаковский отметил, что «Якутский чабыргах – это особый вид народного творчества, любимый молодежью. С первого взгляда они кажутся совершенно бессмысленными, но если вдуматься, то чувствуется в них какой-то скрытый, иносказательный смысл».
25 октября 2022 г. в ДДН им. А.Е. Кулаковского прошел конкурс «Чаҕылхайдык чаҕаарар чаабы-чыыбы чабырҕах». Участвовали 14 фольклорных коллективов, 4 отдельных исполнителя из 6 улусов республики и г.Якутска – всего 92 конкурсанта. Организаторами выступили Министерство по внешним связям и по делам народов Республики Саха (Якутия), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Конкурс нацелен на повышение исполнительского мастерства, а также выявление новых одаренных имен и содействие их дальнейшему творческому росту.
Состав жюри: председатель Кардашевская Анастасия Афанасьевна руководитель народного фольклорного ансамбля «Эйээрик», заслуженный работник культуры РС(Я). Члены: Сысолятина Зоя Григорьевна, ведущий специалист Центра НКН, заслуженный работник культуры РС (Я), Флегонтова Ульяна Михайловна, специалист Центра НКН, отличник образования РС (Я), Васильева Александра Васильевна, специалист Республиканского Дома народного творчества, отличник культуры РС(Я).
Оценивались артистичность исполнения, четкость и выразительность звука. Лучшие исполнители награждены именными статуэтками и дипломами.
Коллективные исполнители
I место – Фольклорный ансамбль «Иэхэй-чуохай», с. Мастах Кобяйский улуса. Рук. Жакипова Сардаана Константиновна. Муниципальное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия). Дом народного творчества им. Степана Ивановича Васильева.
II место – Фольклорный ансамбль «Оргуй-Чоргуй», рук. Мыреева Василиса Вячеславовна, Якутский колледж культуры и искусств, им. А.Д. Макаровой.
III место – Фольклорный ансамбль «Эйээрик» ДШИ №2, рук. Кардашевская Анастасия Ивановна.
Сольные исполнители
I место – Любовь Николаевна Монгуш, с Кытаанах Чурапчинский улус, за авторское исполнение «Сокуон хараҕынан».
II место – Любовь Иннокентьевна Платонова, г. Якутск, за авторское исполнение «Аныгы олох араастарыттан».
III место – Диана Тимофеевна Петухова, студентка I курса НХК АГИКИ за исполнение «Чабырҕах туһунан санааларым» — автор Санаайа, рук. Лена Митрофановна Егорова, Зинаида Петровна Лугинова.
Номинации:
1. «Чобуо чабырҕахсыт» – фольклорный ансамбль «Алаас оҕолоро», Дворец детского творчества им.Ф.И. Авдеевой, рук. Жиркова Евдокия Борисовна, Теплоухова Нюргуяна Степановна.
- «Сэҥээриилээх чабырҕахсыт» – Егорова Валерия, студентка АГИКИ.
- «Дьүөрэ тыллаах чабырҕахсыт» – Капитонова Мичийэ, студентка ККиИ им.А.Д. Макаровой.
- «Баай тыллаах чабырҕахсыт» – фольклорный ансамбль «Кылыһах», с. Кыйы Таттинский улус, рук. Говорова Марина Федоровна, Сабарайкина Алена Алексеевна, Огонерова Гея Сергеевна.
- «Ходьоҥ-идэҥ хоһоонноох» – Акимов Саша, Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, рук. Жиркова Евдокия Борисовна, Теплоухова Нюргуяна Степановна.
- «Сытыы бөрүөлээх чабырҕахсыт» – Фольклорный ансамбль «Холумтан», рук. Дьяконова Светлана Михайловна, Килижекова Матрена Павловна объединения «Түмсүү», рук Архипова Е.Я., с. Тыайа Кобяйский улус.
- «Былыргылыы тыллаах чабырҕахсыттар» – фольклорный коллектив с. Уус-Таатта Таттинский улус, рук. Максимова Мария Кононовна.
- «Хоһуйсуулаах чабырҕахсыттар» – Фольклорный ансамбль «Оторой-моторой», Кытанахский наслег Чурапчинский улус, рук. Монгуш Любовь Николаевна.
- «Хомоҕой тыллаах чабырҕахсыттар» – Фольклорный ансамбль «Чобуо», с.Бэйдиҥэ Усть-Алданский улус, рук. Аржакова Майя Иннокентьевна, исполнители Аржакова Майя Иннокентьевна, Александрова Мария Федоровна, Татаринова Прасковья Николаевна.
- «Чаҥый Чаҕаан чабырҕахсыттар» – студенты I курса АГИКИ, рук. Лена Митрафановна Егорова.
- «Сытыы тыллаах чабырҕахсыттар» – Фольклорный ансамбль «Көмүс дорҕоон », рук. Захарова Анна Елисеевна, детский сад «Мичээр», г.Якутск.
- «Кэскиллээх чабырҕахсыт» – ансамбль «Бриллианты Якутии», рук. Зоя Михайловна Соловьева, г.Якутск.
- «Таайтарыылаах чабырҕахсыттар» – фольклорный коллектив «Кэскилээнэ» детского сада «Кэскил», с Дүпсүн Усть-Алданский улус, рук. Шергина Светлана Михайловна, постановка Никитина Ньургуйаана Владимировна.
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