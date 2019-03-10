Церковь о СМС‐рассылках с извинениями в Прощенное воскресенье

Покаяние и искреннее прощение не имеют ничего общего с веерной СМС-рассылкой близким. Это нелегкое внутреннее состояние, которое не подразумевает номинальной отправки сообщения с извинением. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении. Самое трудное — это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце», — отметил митрополит.

Он также сказал, что без самоочищения невозможно вступить на путь покаяния. И если вы кого-то обидели, то лучше попросить прощения и загладить обиду какими-то добрыми делами.

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом, когда верующие вспоминают изгнание Адама из рая. В этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить.

Фото: 360tv