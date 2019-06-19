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Саха театр приглашает
Якутия
19 июня 2019, 15:14
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Центры госуслуг соберутся на Всероссийский форум в Якутске

20 и 21 июня в Якутске пройдет V Всероссийский Форум центров государственных и муниципальных услуг с участием представителей регионов РФ и ведущих экспертов Министерства экономического развития России.  Основным местом проведения определен государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. М.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

После регистрации участников, в первый день работы Форума, с 10 часов 30 минут в Доме профсоюзов начнется обучающий семинар «Верные кадровые решения – успех МФЦ». 

В 13 часов 30 минут в Государственном театре оперы и балета состоится торжественное открытие V Всероссийского Форума центров государственных и муниципальных услуг с участием заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Саввы Шипова и руководства Республики Саха (Якутия).

Далее на той же площадке с 13 часов 50 минут состоится дискуссия о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти и центров госуслуг. В дискуссии, где модератором также выступит заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, планируется участие представителей МВД России, Минкомсвязи России, Росреестра, Налоговой службы России, Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В 16.00 часов стартует панельная сессия о перспективах развития МФЦ, где особое внимание будет уделено взгляду регионов. Мероприятие начнется со вступительного слова Директора Департамента государственного управления Минэкономразвития России Андрея Матвеенко. Модераторами сессии выступят также Савва Шипов и министр экономики РС(Я) Майя Данилова. На сессии выступят руководители сети МФЦ Ростовской области, Республики Саха (Якутия), Московской области, Воронежской области. 

21 июня с 10.00 часов утра запланировано проведение пленарного заседания Форума на основной площадке (ГТОиБ).  На пленарном заседании рассмотрят вопросы, касающиеся организации работы центров госуслуг в субъектах РФ. Модератором пленарного заседания выступит Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. С приветственным словом выступят Глава РС(Я) Айсен Николаев и заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко. О новых подходах в госуправлении и стратегии развития МФЦ расскажет Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов. Он также анонсирует Концепцию МФЦ 2.0. 

После подведения итогов панельной сессии Форума состоится просмотр ролика об итогах развития сети МФЦ, лучших практиках и трендах развития. Максим Паршин выступит с докладом «Цифровая трансформация госуправления».

Первая половина дня работы Форума завершится церемонией награждения лауреатов конкурса «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССИИ» 2018 года. В церемонии награждения примут участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко и Министр экономического развития Российской Федерации Савва Шипов. 

После короткого перерыва с 12 часов 30 минут состоится продолжение пленарного заседания с модератором Андреем Матвеенко — директором Департамента государственного управления Минэкономразвития России.  

С 12 часов 30 минут представитель АО «ЭКОПСИ» ознакомит участников Форума с построением систем управления талантами и эффективностью в государственных организациях. 

С 13 часов 15 минут будет рассмотрен пилотный проект по внедрению технологий «Бережливого производства» в деятельности МФЦ. С докладом на эту тему выступит представитель Госкорпорации «Росатом». 

С 15 часов 30 минут панельная сессия продолжит свою работу. Темой заседания станет программа повышения клиентоориентированности. На нем участники Форума ознакомятся с российским и международным опытом, а также обзором современных трендов развития систем предоставления госуслуг в мире. Этой теме будет посвящено выступление Директора Департамента государственного управления Министерства экономического развития Российской Федерации Андрея Матвеенко. Также выступят с докладом представитель международной консалтинговой компании KPMG, Управляющий Якутского ГОСБ ПАО «Сбербанк», ФГУП «Почта России»

 В 18 часов 30 минут состоится закрытие Форума, сообщают организаторы V Всероссийского Форума центров государственных и муниципальных услуг.

Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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