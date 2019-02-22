Центр СПИД проведёт в ТРК «Туймаада» акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!»

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» совместно с кафедрой инфекционных заболеваний Медицинского института СВФУ проводит мероприятие, приуроченное к Национальному дню здоровья — экспресс-тестирование на:
1. ВИЧ – инфекцию,
2. Вирусный гепатит В,
3. Вирусный гепатит С.
Будет проводиться в ТРК «Туймаада» 23 и 24 февраля с 10. 00 до 16.00 часов.
Добровольно и бесплатно.
Кровь на анализ берется из пальца руки автоматическим ланцетом с соблюдением стерильности.
Результаты экспресс-тестирования сообщаются лично сдавшему конфиденциально, через 10-15 минут в устной форме. Всем желающим раздаются буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции и презервативы.
Приглашаем всех желающих с 18 лет.
Забор на анализы будет проводится холле 1 этажа.
Источник: Отдел профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»