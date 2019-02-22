Центр СПИД проведёт в ТРК «Туймаада» акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!»

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» совместно с кафедрой инфекционных заболеваний Медицинского института СВФУ проводит мероприятие, приуроченное к Национальному дню здоровья — экспресс-тестирование на:

1. ВИЧ – инфекцию,

2. Вирусный гепатит В,

3. Вирусный гепатит С.

Будет проводиться в ТРК «Туймаада» 23 и 24 февраля с 10. 00 до 16.00 часов.

Добровольно и бесплатно.

Кровь на анализ берется из пальца руки автоматическим ланцетом с соблюдением стерильности.

Результаты экспресс-тестирования сообщаются лично сдавшему конфиденциально, через 10-15 минут в устной форме. Всем желающим раздаются буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции и презервативы.

Приглашаем всех желающих с 18 лет.

Забор на анализы будет проводится холле 1 этажа.