Центр «Сосновый бор» встречает детей Арктики

С целью популяризации языков коренных народов, улучшению их жизни и информированности людей о критических рисках, которые угрожают языкам коренных народов, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов.

С 26 февраля по 7 марта 2019 года на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоится уже ставшая традиционной профильная смена «Дети Арктики». Смена проводится с целью привлечения молодежи к научной деятельности в области этнолингвистики, изучению языков, литературы и аутентичной культуры коренных малочисленных народов Севера и с целью сохранению в современном обществе национальных языков и культур.

Смена «Дети Арктики» объединит более 100 школьников из Северных и Арктических районов и даст возможность им познакомиться с ровесниками, получить новые знания, приобрести новых друзей, раскрыться творчески, поучаствовать в научно-практической конференции «Северное сияние».

Также участники смены получат полноценное пятиразовое питание и посетят медицинские оздоровительные процедуры.

Центр «Сосновый бор» выражает надежду, что смена «Дети Арктики» вновь станет местом открытий и интересных встреч!