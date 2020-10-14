Cборная России по биатлону тренируется в Алдане

13 октября, коллектив специалистов лыжно-биатлонного комплекса республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту принял первую делегацию национальной сборной по биатлону под руководством заслуженного тренера России, старшего тренера мужской команды Юрия Каминского. С первой группой прибыли бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов Европы Евгений Гараничев и победитель чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Антон Бабиков, сообщает пресс-служба ГБУ РС(Я) РСШОР по ЛС.

В Алдане созданы все условия для подготовки биатлонистов: лыжная трасса в шаговой доступности, спрофилирована по рельефу в соответствии с международными стандартами, закрытый тир, стрельбище для биатлона на 30 мишенных установок, комфортное проживание в гостиничном комплексе, полноценное сбалансированное питание, основанное на экологически чистых продуктах местных фермерских хозяйств.

По мнению тренеров и сервисменов, которые незамедлительно осуществили проверку готовности трассы, сервисных помещений для подготовки и хранения лыжного и биатлонного снаряжения, спортсмены с первого дня пребывания приступят к выполнению тренировочного графика.

«Мы рады возможности начать подготовку на устойчивом снежном покрове. Таких уникальных условий как в Якутии, в это время года, нет нигде в мире», — сказал при встрече старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

Директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту Максим Скупой отметил, что тренировочные мероприятия национальной сборной будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер и в соответствии строгому следованию рекомендаций Роспотребнадзора. Территория лыжно-биатлонного комплекса закрыта для посещения. Коллектив сотрудников, осуществляющих сопровождение и обслуживание тренировочных мероприятий сокращён до эффективного минимума и переведён в автономный режим.