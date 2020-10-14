14.10.2020
18:00
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Спорт

Cборная России по биатлону тренируется в Алдане

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❄️❄️❄️ Алдан встречает сборную России🇷🇺 Биатлонисты Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили и Антон Бабиков примут участие в централизованной подготовке сборной России в Якутии, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Как рассказал тренер, мужская команда с 12 октября по 4 ноября проведет сбор в Алдане (Якутия). "В составе основной команды поедут: Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Петр Пащенко", — сказал Польховский по телефону. Тренер добавил, что Матвей Елисеев и Александр Логинов продолжат тренироваться на самоподготовке. Источник: РИА Новости #спортякутии #биатлон #биатлон2020 #сборнаяроссии #алдан #якутия

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13 октября, коллектив специалистов лыжно-биатлонного комплекса республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту принял первую делегацию национальной сборной по биатлону под руководством заслуженного тренера России, старшего тренера мужской команды Юрия Каминского. С первой группой прибыли бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов Европы Евгений Гараничев и победитель чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Антон Бабиков, сообщает пресс-служба ГБУ РС(Я) РСШОР по ЛС. 

В Алдане созданы все условия для подготовки биатлонистов: лыжная трасса в шаговой доступности, спрофилирована по рельефу в соответствии с международными стандартами, закрытый тир, стрельбище  для биатлона на 30 мишенных установок, комфортное проживание в гостиничном комплексе, полноценное сбалансированное  питание, основанное на экологически чистых продуктах местных фермерских хозяйств.

По мнению тренеров и сервисменов, которые незамедлительно осуществили проверку готовности трассы, сервисных помещений для подготовки и хранения лыжного и биатлонного снаряжения, спортсмены  с первого дня пребывания приступят к выполнению тренировочного графика. 

«Мы рады возможности начать подготовку на устойчивом снежном покрове. Таких уникальных условий как в Якутии, в это время года, нет нигде в мире», — сказал при встрече старший тренер мужской команды Юрий Каминский. 

Директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту Максим Скупой отметил, что тренировочные мероприятия национальной сборной будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер и в соответствии строгому следованию  рекомендаций Роспотребнадзора. Территория лыжно-биатлонного комплекса закрыта для посещения. Коллектив сотрудников, осуществляющих сопровождение и обслуживание тренировочных мероприятий сокращён до эффективного минимума и переведён в автономный режим. 

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/zimnie/12820-s-pervym-snegom-muzhskaya-sbornaya-rossii-po-biatlonu-nachala-trenirovochnye-meropriyatiya-v-aldane
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