Cборная России по биатлону тренируется в Алдане

View this post on Instagram

❄️❄️❄️ Алдан встречает сборную России🇷🇺 Биатлонисты Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили и Антон Бабиков примут участие в централизованной подготовке сборной России в Якутии, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Как рассказал тренер, мужская команда с 12 октября по 4 ноября проведет сбор в Алдане (Якутия). "В составе основной команды поедут: Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Петр Пащенко", — сказал Польховский по телефону. Тренер добавил, что Матвей Елисеев и Александр Логинов продолжат тренироваться на самоподготовке. Источник: РИА Новости #спортякутии #биатлон #биатлон2020 #сборнаяроссии #алдан #якутия