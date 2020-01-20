Cамые редкие и самые популярные имена новорожденных в Якутии

В Управлении ЗАГС Республики Саха (Якутия) появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в республике в 2019 году.

В прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Максим, Михаил, Тимур, Дмитрий, Виктор, Кирилл, Лев, Никита и Марк. У девочек — София, Милана, Алиса, Виктория, Ева, Амелия, Арина, Анастасия, Валерия, Анна. Этими именами названы более ста новорожденных.

Среди редких мужских имен — Алдан, Ахилл, Гарри, Гектор, Генрих, Дарий, Джованни, Джон, Июлий, Клавдий, Марс, Мигель, Модест, Олимпий, Соломон, Спасий, Филат. Среди женских — Джульетта, Жемчужина, Орхидея, Роза, Сати, Сентябрина, Мэри, Мелоди, Лууна, Фемида, Флора.

Отмечается также, что мальчиков родилось больше, чем девочек: 50,9% от общего числа появившихся на свет. Кроме того, по предварительным данным 30,1% младенцев — первенцы, 32,5% — вторые дети, 32,8% — третьи в своих семьях.

Всего в республике зарегистрировано рождение 12 996 детей, что на 670 меньше, чем в 2018г.