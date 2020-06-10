C сотрудников НХМ взыскали похищенные деньги

Прокурор Якутии в интересах республики в лице министерства культуры и духовного развития РС(Я) обратился в суд с иском к ответчикам А., Е. и Т. о возмещении ущерба, причиненного преступлением Национальному художественному музею РС(Я), сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу Якутского городского суда.

Приговорами Якутского городского суда РС(Я) ответчики А., Е. и Т. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, которые вступили в законную силу.

Судом установлено, что преступные действия в виде мошенничества совершены ответчиками в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения с целью хищения бюджетных средств РС(Я), выделенных в виде субсидий из бюджета РС(Я) на финансовое обеспечение деятельности ГБУ РС(Я) «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)», путем систематического перечисления незаконных выплат на банковские счета своих родственников и близких им людей, которые фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляли, а также путем необоснованного завышения себе заработной платы.

Размер нанесенного ущерба каждым из ответчиков подтверждается приговорами суда, материалами уголовных дел, финансовыми документами, проведенными судебно-бухгалтерскими экспертизами.

При таких обстоятельствах суд, учитывая суммы возмещения ответчиками в добровольном порядке, пришел к выводу об удовлетворении иска, взыскав с ответчиков в доход республиканского бюджета сумму ущерба, причиненного преступлением.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РС(Я) решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.