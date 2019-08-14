C использованием служебного положения: Из МБУ похищено 1,5 млн. руб.

Отделом МВД России по Усть-Алданскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двух должностных лиц муниципального бюджетного учреждения по факту хищения денежных средств из организаций.

Предварительным следствием установлено, что 54-летняя подозреваемая, занимавшая должность главного бухгалтера и 33-летняя бухгалтер финансового учреждения, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководителей муниципальных бюджетных учреждений в период 2017 по 2019 годы путем фиктивных платёжных поручений и внесения своих персональных данных в электронный реестр получателей заработной платы, осуществляли финансовые операции в целях личной материальной выгоды.

Таким образом, общая сумма причинённого ущерба составила около 1 500 000 рублей.

Расследование уголовного дело продолжается.