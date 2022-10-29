C 1 ноября вас могут выселить из собственной квартиры, если…

С 1 ноября 2022 года вступает в силу закон, разрешающий выселять владельцев из их квартир. Но только в том случае, если они снесут несущие стены дома. За такое нарушение Жилищная инспекция РФ может инициировать выселение собственников квартир, ведь снос несущих стен дома несет угрозу безопасности всех жильцов, так как поддерживают верхние этажи и всю конструкцию здания. Запрещено сносить перегородки в квартирах, в которых есть газоснабжение. Нельзя переносить отопление на балкон и объединять комнаты с балконом, снося внешние стены.

По информации Akket, такие нарушители сначала будут оштрафованы на крупную сумму денег, получив предписание устранить нарушение в кратчайшие сроки. Если же собственник не станет торопиться с восстановлением стены, то все материалы будут переданы в суд, и тогда хозяина квартиры смогут выселить.