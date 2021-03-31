C 1 апреля жителей Якутии пересчитают

В апреле планируется переписать 46 тыс. человек в 15 отдаленных районах Якутии. Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Усть-Янский улусы будут полностью переписаны, а в Абыйском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Горном, Оленекском и Эвено-Бытантайском улусах перепись пройдет только в некоторых населенных пунктах.

В марте специалисты Саха(Якутия)стата провели семинар по подготовке переписи для руководителей районных отделов статистики, уполномоченных по вопросам переписи, контролеров полевого уровня.

Все населенные пункты, где пройдет перепись в апреле, полностью готовы к данному мероприятию: подобраны помещения, закончен подбор персонала. Бланки, экипировка, портфели, удостоверения переписчика, а также средства индивидуальной защиты доставлены в улусы.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в сентябре 2021 года