30.03.2020
12:47
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Общество

C 1 апреля повышаются пенсии

С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 №270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, получающих пенсии в органах ПФР.

Напоминаем, что социальные пенсии по старости назначаются, если у человека нет страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии. Также на социальную пенсию имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп без стажа, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца без стажа, и дети, родители которых неизвестны.

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) индексация осуществлена 28377 получателям социальных пенсий.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Группа по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия).
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