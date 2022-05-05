Быырпах ГИБДД считает алкогольным напитком

Быырпах (кумыс) в ГИБДД считается как алкогольный напиток. При освидетельствовании промиле сопоставим с другими алкогольными напитками, такими как пиво и т.п., сообщает тгк Борбуев

Фото: тгк Борбуев Источник: тгк Борбуев

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