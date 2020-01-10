Бывшим сотрудникам «Почты России» вынесли приговор в Якутии

Прокуратура Алданского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших работников почтовой связи. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые, занимая должности кассира и начальника одного из местных отделений почтовой связи, вступив в сговор, с сентября 2018 по март 2019 года совершили хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России» на общую сумму более одного миллиона рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом признания вины и иных смягчающих вину обстоятельств, каждой из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, осужденными начато возмещение причиненного ущерба.