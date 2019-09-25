Бывший замминистра подозревается в получении взятки

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» был установлен факт получения взятки в крупном размере должностным лицом.

Выяснилось, что в 2017 году 44-х летний руководитель, являясь на тот момент заместителем министра сельского хозяйства республики, получил взятку от одного из предпринимателей в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 000 рублей в черте г.Якутска, гарантировав тому положительные решения при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики. Собранные полицейскими материалы были направлены в территориальное подразделение СУ СК России.

Следственным отделом СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.