Бывший возлюбленный якутянки украл ее ювелирку

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району Якутии с заявлением обратилась 49-летняя жительница Алдана. Женщина сообщила, что из её квартиры были похищены ювелирные изделия общей стоимостью около 110 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению сожителя заявительницы — ранее судимого за аналогичное преступление 49-летнего мужчины.

Подозреваемый пояснил, что знал о том, что у потерпевшей в квартире имеются ювелирные изделия. Выяснилось, что во время новогодних каникул женщина уехала к родственникам в другой район. В это время мужчина ушел в запой. Воспользовавшись отсутствием сожительницы, он похитил золотую цепочку и кулон. Мужчина сбыл похищенное, а на вырученные деньги приобрел алкоголь и продолжил распитие.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.