В Якутии кассир банка украла 43 миллиона, чтоб… играть в казино!

В Якутии перед судом предстанет бывший сотрудник банка, обвиняемая в присвоении более 43 миллионов рублей.

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местной жительницы. Бывшая работница банка обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что обвиняемая, занимая должность старшего кассира, в период с января 2019 по сентябрь 2021 года, используя своё служебное положение, систематически совершала хищения из кассы вверенных ей денежных средств.

Похищенные наличные женщина зачисляла на свой счёт, открытый в другом банке, а затем играла на них в виртуальном казино. Чтобы скрыть недостачу денежных средств, злоумышленница тщательно готовилась к предстоящим проверкам, вносила ложные сведения в программу и переделывала акты ревизий.

Своими противоправными действиями она причинила банковскому учреждению ущерб на общую сумму более 43 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия женщина частично возместила ущерб.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мирнинскому району.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.