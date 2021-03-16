Бывший работник украл у предпринимателя деньги из сейфа

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже из продуктовой базы. Неизвестный похитил шуруповерт и 20 678 рублей из сейфа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний бывший работник продуктовой базы, ранее судимый за грабеж.

Задержанный признался в содеянном, пояснив, что ночью пробрался на территорию бывшего места работы и металлической трубой взломал входную дверь. После чего он нашел на базе шуруповерт, которым и вскрыл сейф в кабинете.

Половину денежных средств злоумышленник успел потратить, остальная часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.