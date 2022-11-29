Бывший полицейский осужден за кражу масок и бахил

Бывший начальник тыла районного отдела органа внутренних дел признан виновным в служебном подлоге и хищении.

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику тыла ОМВД России по Алданскому району. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что подсудимый являлся должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции ОМВД России по Алданскому району и из личной заинтересованности внес в официальные документы заведомо ложные сведения.

Подсудимый достоверно знал, что товарно-материальные ценности незаконно списаны и на балансе не числятся, с целью личного материального обогащения похитил из помещения склада вверенное ему имущество, принадлежащее ОМВД, на общую сумму около 200 тыс. рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) при оперативном сопровождении ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия).

Следствием проведен комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с организационными и управленческими функциями сроком на 2 года.