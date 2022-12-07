Бывший начальник ОМВД обвиняется в получении взяток, мошенничестве и превышении полномочий

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток, посредничестве во взяточничестве, превышении должностных полномочий и мошенничестве бывшим сотрудником полиции

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Нерюнгринскому району. Он обвиняется по ч. 3 и п. «б», «в» ч.5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в том числе совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемый, получил от адвоката, который выступал в качестве посредника, взятку в значительном размере за совершение незаконных действий по освобождению от уголовной ответственности лица, совершившего преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

При посредничестве того же адвоката, в том числе совершая вымогательство, получал взятки в крупном размере от лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков за совершение незаконных действий, а у одного из них, путем обмана получил при посредничестве того же адвоката под видом взятки денежные средства в значительном размере.

Он наряду с этим же адвокатом выступал в качестве посредника при получении бывшим начальником Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району взятки в крупном размере от предпринимателя за совершение незаконного бездействия при осуществлении полномочий в сфере оборота алкогольной продукции.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении иных лиц, в том числе бывшего начальника Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району расследование продолжается, в отношении адвоката расследование уголовного дела завершено.