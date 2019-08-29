Бывший муж признался в любви звезде якутской эстрады!

Владимир МИШУКОВ, бывший гражданский муж звезды якутской эстрады САИНЫ не может забыть прежнюю любовь. Он признался в любви в своем фейсбуке, разместив их совместное фото.

Это моя любовь на всю жизнь

Хоть что говорите

Я люблю тебя Саина

Перед этим он признался:

— Я до того люблю Саину, что слушаю её песню каждый день, вечер, ночь, утро Итд, что ещё осталось

Юра Городецкий, скажи ей публично — я люблю тебя Саина, наша любовь сильнее всех!!!

— Бу маннык таптыыбын всю жизнь

https://www.facebook.com/NLVlad?__tn__=lC-R&eid=ARCYLRIMvEd6RS9KS4GQFHaRkHCTfkFiyDS8isimb-AfIENPyfIrpGa9uNpGahwGoNpdtUlz9UBkNP06&hc_ref=ARQTMo60FOCafLXWYrkpGaUiiXtI_uBTtKwZr63qz4McjVzanFf212f0GZkE9DmOFGY&__xts__[0]=68.ARCKEjHB2Da-Rc7tM3I0dn6C4yZYT9AAC8oc1W440_6-mq9i1rdI0TDuKmtOxXYAQgbdpILNwUkpCNqR4I1ANdZlshjTqjcASD8vHl9eJVqKRv0t179KVQZJJw8u-fVh0Z03jS4uMhil6RdQxx4CAGJ3qu-Febw8qUP36m6uq0YWWcKoopTz_d4p0kFofljEd2ojsQhk4GlO-2nUAFIu2NPRPaDGskHfYsD0jzBAlJLi_BId4cfGLuoFm5BkME_k_o7LIz5PSbMjLb6WFDoPHeiXN5DVH5CQRuI

Владимир Мишуков – известный якутский предприниматель, сейчас живет в Москве. Содержит хостел, в котором часто останавливаются якутяне. Занимается и сетевым маркетингом. Он бойко ведет свои аккаунты. Рекламирует свои товары и услуги, освещает и личную жизнь, например, встречи с сыновьями.

В октябре 2018 года Саина дала эксклюзивное интервью Сергею ВИНОКУРОВУ специально для SakhaLife, в котором ответила на вопросы и про личную жизнь. Приведем фрагмент из этого обширного интервью.

– Я много раз слышал про вашу талантливую дочь и про первого мужа, с которым вы развелись много лет назад. Кто он был? И почему вы расстались?

— Мы были молодые, неопытные. Любовь любовью, но жизнь показала, что этот брак был дан лишь для того, чтобы я родила свою дочь. Радислав ЗАХАРОВ, так его звали, был талантливым музыкантом, но долгие годы не мог найти себя, а я как женщина не знала, как ему помочь. У него была остаточная депрессия после смерти матери. Всё было очень сложно, иногда дело у нас доходило до рукоприкладства. Знаю, что после развода он дважды был женат и у него есть прекрасные девочки – сестрёнки моей дочери. Жизнь иногда очень несправедлива. В глубине души я всегда его любила, и когда он замерз на улице, для нас дочерью, которой тогда было 14 лет, это стало настоящей трагедией…

– Почему вы потом не выходили замуж?

– Я мыслила стереотипно: кому нужна разведенная женщина с ребенком? И сама этому верила и с головой окунулась в творчество. Концерты, поездки, гастроли… Личная жизнь отошла на второй план. Как и любая другая женщина, конечно, искала своё счастье. И я вызвала это «счастье» в виде Владимира МИШУКОВА. Мне нравились его лидерские и деловые качества. Я с удовольствием гладила ему рубашки и ждала его с обедом или ужином. Хоть у нас и не было собственного очага, я была безмерно счастлива. Его настоящее нутро открылось, когда мы переехали в Москву. Как говорят якуты, он оказался «халлаан киhитэ» – человеком творческим. В Москве вокруг себя он собрал ненужных людей, которые тянули его вниз. Но должна признать, у него есть одно качество, которое мне всегда импонировало: он никогда не сдается! Слышала, что у него сейчас всё в порядке.

– А почему вы не поженились?

– Мы прожили шесть лет, но Владимир так и не решился сделать мне предложение. Зато инициативу проявила я сама – предложила расстаться. Убеждена, когда у человека что-то долго не получается, у него начинает разрушаться здоровье. У меня всё начало валиться из рук – благополучие, карьера, здоровье… Год я жила на обезболивающих, а на гастролях в Норвегии мне и вовсе вызывали «скорую». И я поняла: это не мой человек, не моя энергия. В таких случаях надо валить. И я свалила (смеется)!

– Карьера карьерой, но вам никогда не хотелось родить еще одного ребёнка?

– Я очень хотела, но у Бога были свои планы. В 1996 году, как раз перед выходом проекта «Саина», попала в больницу с острым аппендицитом. Если нормальных людей выписывали через неделю, то у меня начались осложнения, в результате чего меня резали три раза. Сложно говорить на эту тему, но мне кажется, это стало причиной моего несостоявшегося повторного материнства. С Мишуковым мы очень хотели ребенка, но не случилось…

Вот такая история… Может, у них сейчас все получится?