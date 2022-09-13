Желток
Бывший мэр Вилюйска, напавший несколько лет назад на журналистов, решил сам стать журналистом
Мэром Вилюйска стал Ян Попов. Мы не могли не позвонить скандальному бывшему мэру Нюргустану Афанасьеву. И, как и ожидалось, он решил поскандалить в последний раз: он не принимает результаты выборов — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».
Нюргустан АФАНАСЬЕВ, бывший мэр Вилюйска:
— Я в потрясении до сих пор, не в том состоянии, чтобы умные слова говорить.
— Но выборы-то прошли честно?
— Конечно, нет! Говорят, было много фальсификаций. Вся система работала против меня! Все министры! Всех загнобили, всех запугали! И вот такой результат. Говорят, подлог документов был, когда люди голосовали досрочно. Прямо очень много бланков подсунули! Заранее! И они сделали вброс. Не может быть такого! Я столько сделал для населения! Более 700 человек против меня!
— Вы чем теперь намерены заняться?
— Не знаю. У меня работы нет. Переезжаю в Якутск к жене и детям. Я всё это время жил отдельно от них. Так что это самый приятный момент во всей этой истории. Это радует! Кстати, может, в Якутске стану журналистом! Так что передавайте привет всей журналисткой братии!
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