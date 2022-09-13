Бывший мэр Вилюйска, напавший несколько лет назад на журналистов, решил сам стать журналистом

Мэром Вилюйска стал Ян Попов. Мы не могли не позвонить скандальному бывшему мэру Нюргустану Афанасьеву. И, как и ожидалось, он решил поскандалить в последний раз: он не принимает результаты выборов — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».

Нюргустан АФАНАСЬЕВ, бывший мэр Вилюйска:

— Я в потрясении до сих пор, не в том состоянии, чтобы умные слова говорить.

— Но выборы-то прошли честно?

— Конечно, нет! Говорят, было много фальсификаций. Вся система работала против меня! Все министры! Всех загнобили, всех запугали! И вот такой результат. Говорят, подлог документов был, когда люди голосовали досрочно. Прямо очень много бланков подсунули! Заранее! И они сделали вброс. Не может быть такого! Я столько сделал для населения! Более 700 человек против меня!

— Вы чем теперь намерены заняться?

— Не знаю. У меня работы нет. Переезжаю в Якутск к жене и детям. Я всё это время жил отдельно от них. Так что это самый приятный момент во всей этой истории. Это радует! Кстати, может, в Якутске стану журналистом! Так что передавайте привет всей журналисткой братии!