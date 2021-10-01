Бывший главный судпристав Якутии предстанет перед судом

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры республики и Управления экономической безопасности МВД по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, Управлением федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проведен аукцион на право заключения государственного контракта на право выполнения отдельных видов работ по строительству административного здания службы судебных приставов. Сумма контракта составила свыше 26 млн рублей.

При этом обвиняемый с использованием своего служебного положения оказывал противодействие заключению коммерческой организацией — победителем аукциона названного государственного контракта.

Впоследствии после его заключения, поставив подрядчика в условия невозможные для добросовестного исполнения контракта, действуя в интересах другого юридического лица, вынудил его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ, чем воспрепятствовал его законной предпринимательской деятельности.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).