16.09.2019
11:17
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Светская хроника

Бывший главный единоросс Якутии женил сына

В минувшие выходные Александр НОГОВИЦЫН, экс-депутат Ил Тумэна, бывший секретарь Политсовета Якутского регионального отделения «Единой России», бывший генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» женил сына. Фотоотчет о событии Александр Александрович, ныне предприниматель разместил в соцсети, и принимает поздравления и благопожелания Алене и Денису от многочисленных френдов. Добра и счастья молодоженам!

Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003594938451&__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARAH-mzrmpIXzo8KxNT6oLZYYe7e5u8dbkmsi50oSoh5kp2mcL2udzj-AYU-03FlMZ1QcGbvI50dup34&hc_ref=ARRX0KyX8I-vLYf2A79cXU0kzaeKd8NdPXAwrqnnfA7yiqVIlKHyrJjhPkcowWRDtEc&fref=nf
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