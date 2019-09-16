Бывший главный единоросс Якутии женил сына

В минувшие выходные Александр НОГОВИЦЫН, экс-депутат Ил Тумэна, бывший секретарь Политсовета Якутского регионального отделения «Единой России», бывший генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» женил сына. Фотоотчет о событии Александр Александрович, ныне предприниматель разместил в соцсети, и принимает поздравления и благопожелания Алене и Денису от многочисленных френдов. Добра и счастья молодоженам!

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