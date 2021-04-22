22.04.2021
09:45
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Происшествия

Бывший глава якутского села находится под следствием

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что бывший глава одного из муниципальных образований района в период исполнения им своих должностных обязанностей, вопреки условиям заключенного с нефтеснабжающей организацией соглашения о реализации населению тарированных нефтепродуктов, неоднократно давал незаконные указания подчиненному работнику о безвозмездной передаче дизельного топлива третьим лицам.

Тем самым он совершил растрату вверенного ему топлива в общем объеме около 18 тонн, сумма ущерба, причиненного в результате данных незаконных действий, составила более 866 тыс.рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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