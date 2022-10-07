Бывший глава района признан мошенником

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставила без изменения приговор Мирнинского районного суда, которым бывший глава района признан виновным по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Судом установлено, что осужденный, являясь должностным лицом, а именно главой МО «Мирнинский район», используя свое служебное положение, провел ряд манипуляций с муниципальной недвижимостью, позволивших оформить на имя его дочери право собственности на квартиру общей площадью 114,3 кв. метра, стоимостью 7 351 205 рублей, которая ранее принадлежала МО «Мирнинский район». При этом ни осужденный, ни члены его семьи на тот момент не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий, поскольку имели в собственности жилье.

Своими незаконными действиями осужденный причинил муниципальному району имущественный вред в виде материального ущерба в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы осужденного и защитника, не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе.