07.10.2022
15:39
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Судебная хроника

Бывший глава района признан мошенником

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставила без изменения приговор Мирнинского районного суда, которым бывший глава района признан виновным по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Судом установлено, что осужденный, являясь должностным лицом, а именно главой МО «Мирнинский район», используя свое служебное положение, провел ряд манипуляций с муниципальной недвижимостью, позволивших оформить на имя его дочери право собственности на квартиру общей площадью 114,3 кв. метра, стоимостью 7 351 205 рублей, которая ранее принадлежала МО «Мирнинский район». При этом ни осужденный, ни члены его семьи на тот момент не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий,  поскольку имели в собственности жилье.

Своими незаконными действиями осужденный причинил муниципальному району имущественный вред в виде материального ущерба в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы осужденного и защитника, не нашел оснований для изменения приговора и  оставил его в силе.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

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