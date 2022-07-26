В г. Мирном бывший глава района осужден к реальному лишению свободы за совершение мошенничества в особо крупном размере

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы Мирнинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), обвинительное заключение утверждено прокурором Республики Саха (Якутия).

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность главы муниципального образования «Мирнинский район» с использованием своего служебного положения из корыстных побуждений путем обмана совершил преступные действия, в результате которых членами его семьи в отсутствие законных оснований приобретено право собственности на квартиру, находящуюся в муниципальной собственности.

Стоимость незаконно оформленного в собственность недвижимого имущества составила более 7,3 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.