Светская хроника
Бывших не бывает: Экс «Мисс Якутия» и сейчас может сразить наповал своей красотой
Узнаете? Звезда 90-х Маша Колодезникова.
Видео опубликовала парикмахер и визажист Маргарита Максимова: Меня очень вдохновляет красота ✨✨✨
Мария была моей соседкой по дому в Якутске. Когда умная, стройная, уверенная девочка Маша улыбалась, я обычно слушала и завороженно смотрела на то, какой создала ее природа. Тогда мы и не предполагали, что будем жить и видеться далеко от Якутска.
Мария как раз была в духе тех моделей 90-х, которых я обожала. Очень красивая, живая, настоящая, с характером. Недаром Мария Колодезникова стала Мисс Якутия 1998 г.
Запросу на образ: в духе моделей 90-х 😃 я не удивилась.
Как можно смотреть на красоту, не завидовать, еще и хвалить? Я слышу такой немой вопрос довольно часто.
Просто любоваться ею. Как живым созданием природы.
Не знаю как, но Марии удалось сохранить свою природную красоту, несмотря на троих детей и соблазны косметологии 😅
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