22.03.2023
09:19
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Светская хроника

Бывших не бывает: Экс «Мисс Якутия» и сейчас может сразить наповал своей красотой

Узнаете? Звезда 90-х Маша Колодезникова.

Видео опубликовала парикмахер и визажист Маргарита Максимова: Меня очень вдохновляет красота ✨✨✨
Мария была моей соседкой по дому в Якутске. Когда умная, стройная, уверенная девочка Маша улыбалась, я обычно слушала и завороженно смотрела на то, какой создала ее природа. Тогда мы и не предполагали, что будем жить и видеться далеко от Якутска.
Мария как раз была в духе тех моделей 90-х, которых я обожала. Очень красивая, живая, настоящая, с характером. Недаром Мария Колодезникова стала Мисс Якутия 1998 г.

Запросу на образ: в духе моделей 90-х 😃 я не удивилась.

Как можно смотреть на красоту, не завидовать, еще и хвалить? Я слышу такой немой вопрос довольно часто.
Просто любоваться ею. Как живым созданием природы.
Не знаю как, но Марии удалось сохранить свою природную красоту, несмотря на троих детей и соблазны косметологии 😅

«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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