Бывшие зависимые рассказали кобяйцам, как избавиться от лудомании и наркомании

Дни наркологического диспансера в Кобяйском районе

На днях стартовало мероприятие «Дни наркологического диспансера в Кобяйском районе», приуроченное к Национальному дню здоровья.

Первым пунктом работы специалистов якутского республиканского наркологического диспансера стало село Кобяй, где проживает около двух тысяч людей. Два дня врач психиатр-нарколог Семен БОЛЬШАКОВ, клинические психологи Надежда ЗАМЯТИНА и Виктория ФИЛИППОВА, специалисты по химической зависимости реабилитационного отделения Алексей ЛЕБЕДЬ и Юрий МЕЛЕШКО провели профилактическую работу с населением.

К врачу психиатру-наркологу на консультацию подходили не только мужчины, но и женщины. Кроме лечения и кодировки от алкоголизма, несколько человек получили консультацию по таким зависимостям как созависимость и лудомания. Многие спрашивали, как избавиться от навязчивых страхов, опасений и других тревожных состояний. Все получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Огромный пласт профилактической работы психологи провели с учащимися кобяйской средней школы: беседа о вреде табакокурения, групповая работа с метафорическими картами о вреде алкоголя, обучение методам саморегуляции при стрессовых ситуациях. Старшеклассников интересовал снятие эмоционального стресса в период сдачи выпускных экзаменов. Что касается взрослого населения, то многие обращались по теме зависимости и созависимости. Специально для учителей и педагогов дошкольного образования была проведена профилактическая и просветительская работа.

Во время лекций психологи наркодиспансера показали презентацию о вреде курения снюс, где была развёрнутая информация по употреблению подростками данного психоактивного вещества, содержащего никотин. Привыкание, тяжёлые заболевания подростков и детей, остановка дыхания, смертельные исходы — вот к чему приводит употребление этой курительной смеси сомнительного происхождения. К сожалению, снюс доходит и до районов, сел и поселений. Поэтому профилактика по данной теме нынче актуальна как никогда.

Также специалисты наркодиспансера провели групповую работу по проективной методике на самодиагностику и коррекцию общего состояния, обучение методу телесно- ориентированной терапии на снятие напряжения, хронической усталости и профессионального выгорания. Все мы знаем, что работа педагога требует полной самоотдачи. И эта методика, несомненно, поможет им улучшить свое состояние здоровья.

Огромный интерес вызвала групповая работа с метафорическими ассоциативными картами на выявления и изменения негативных паттернов поведения, нахождения и использования внешних и внутренних ресурсов. Встреча психологов и педагогов закончилась на очень тёплой и дружеской ноте.

В центре культуры села Кобяй консультанты по химической зависимости реабилитационного отделения (социальные работники) провели доверительную беседу с населением. Здесь активное участие приняли работники жилищно-коммунального хозяйства, работники культуры, администрации МО села Кобяй, медицинские работники и РПО «Кэскил».

Во время диалога были затронуты био-, психо-, социо-, духовные аспекты наркомании и алкоголизма. Особый интерес вызвали темы: «Понимание алкоголизма и наркомании как болезни», «Влияние детского воспитания на развитие аддиктивного поведения». Беседы и встречи такого плана всегда дают отличный результат и до слушателя доходят быстро.

Стоит отметить, что значение консультантов по химической зависимости в реабилитационном процессе— является весьма существенным. Консультантом может стать только тот человек, который сам прошел через все круги адской зависимости от наркотиков или алкоголя. Иными словами, только зависимый человек может стать консультантом. Это позволяет обеспечить максимальную реализацию программы «Равный равному».

Во время встречи многие задавали интересующие вопросы, а некоторые записались на консультацию в реабилитационное отделение, чтобы привести своих родственников. Конструктивный, интересный, а главное результативный диалог с местным населением удался!