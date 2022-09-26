26.09.2022
14:52
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Судебная хроника

Бывшему военкому Якутска продлили срок пребывания в СИЗО

Бывшему военкому Якутска Афанасию Захарову продлили срок пребывания в СИЗО — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Такое решение 20 сентября принял Якутский гарнизонный военный суд.

Напомним, что военный комиссар Якутска Афанасий Захаров был задержан ночью 27 июля и помещен в СИЗО на два месяца.

В Якутске задержан военком. Он за деньги оформлял военные билеты — СМИ
Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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