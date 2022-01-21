Бывшего полицейского будут судить за убийство

В Мегино-Кангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия обвиняемый 06 ноября 2021 года вместе с двумя своими знакомыми, выехал на охотув местность «МаганСысыы», в ходе которой, проявляя преступную небрежность, не удостоверившись в отсутствии людей на линии огня, произвел выстрел из охотничьего ружья, попав в своего товарища. В результате огнестрельного ранения, потерпевший скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.