Бывшего депутата и «опоровца» задрал медведь?
Источник SakhaLife в системе власти подтверждает, что с депутатом Ил Тумэна IV созыва от Яно-Оймяконского округа, бывшим лидером якутской «Опоры России» и генеральным директором Строительного рынка Якутска Александром КРЫЛОВЫМ действительно могло произойти несчастье. Сейчас по мессенджерам и соцсетям распространяется информация, что его на охоте в Оймяконе задрал медведь…
Правоохранительные органы еще не добрались до места происшествия, поэтому официальной информации еще нет. Ожидается, что полная картина выяснится утром 5 октября. Остается надеяться на лучшее.
СПРАВКА с сайта Ил Тумэна
Крылов Александр Владимирович
Яно-Оймяконский избирательный округ № 35
Дата рождения: 28 мая 1974 г.
Место рождения: п. Томтор Оймяконского района ЯАССР
Образование: высшее
Специальность: менеджер
Место работы: Президент НО Фонд «Спортивная Якутия»
Членство в комитетах:
Комитет по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера — заместитель председателя комитета
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — член комитета
Комитет по аграрной политике и селу — член комитета
Биографическая справка:
Образование:
В 1999 году окончил Институт Современного бизнеса г. Москва по специальности: «менеджмент».
Трудовая деятельность:
С 1999 по 2003 гг. — директор Республиканского фонда «Теплотехника»;
С 2003 по 2004 гг. — генеральный директор ООО ТВЦ «Строительный»;
С 2004 г. — президент Некоммерческой организации «Фонд «Спортивная Якутия».
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