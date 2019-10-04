Бывшего депутата и «опоровца» задрал медведь?

Источник SakhaLife в системе власти подтверждает, что с депутатом Ил Тумэна IV созыва от Яно-Оймяконского округа, бывшим лидером якутской «Опоры России» и генеральным директором Строительного рынка Якутска Александром КРЫЛОВЫМ действительно могло произойти несчастье. Сейчас по мессенджерам и соцсетям распространяется информация, что его на охоте в Оймяконе задрал медведь…

Правоохранительные органы еще не добрались до места происшествия, поэтому официальной информации еще нет. Ожидается, что полная картина выяснится утром 5 октября. Остается надеяться на лучшее.

СПРАВКА с сайта Ил Тумэна

Крылов Александр Владимирович

Яно-Оймяконский избирательный округ № 35

Дата рождения: 28 мая 1974 г.

Место рождения: п. Томтор Оймяконского района ЯАССР

Образование: высшее

Специальность: менеджер

Место работы: Президент НО Фонд «Спортивная Якутия»

Членство в комитетах:

Комитет по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера — заместитель председателя комитета

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — член комитета

Комитет по аграрной политике и селу — член комитета

Биографическая справка:

Образование:

В 1999 году окончил Институт Современного бизнеса г. Москва по специальности: «менеджмент».

Трудовая деятельность:

С 1999 по 2003 гг. — директор Республиканского фонда «Теплотехника»;

С 2003 по 2004 гг. — генеральный директор ООО ТВЦ «Строительный»;

С 2004 г. — президент Некоммерческой организации «Фонд «Спортивная Якутия».