Бьюти-тренды новой весны в «Канти»!

Весной хочется влюбиться. Весной хочется стать самой красивой. Весной хочется новый гардероб. Весной хочется «обновить» себя и начать новую жизнь. В этом и секрет этого времени года – весной просыпаются желания и, как никогда, хочется действий и перемен!

Мы собрали для вас самые актуальные процедуры весны для действительно важных перемен!

1. Возраст больше не лифт, спускающийся вниз без остановок. Вы всегда можете нажать на кнопку «стоп». Ваше будущее зависит от Вашего выбора. Современные технологии позволяют притормозить неуклонный бег времени и, более того, способны оттянуть его назад. Доверяясь лучшим аппаратным процедурам, пациентки в 40 и 50 лет нравятся себе даже больше, чем в юности. Ведь в этом возрасте жизненный опыт, духовная зрелость и внешняя красота позволяют женщине быть поистине прекрасной.

SMAS-лифтинг на «Ultraformer» – достойная альтернатива хирургическому вмешательству, которая воздействует с помощью сфокусированного ультразвука и подтягивает мышечный каркас лица, не оставляя ни единого шрама. Методика позволяет безоперационно скорректировать овал лица, устранить носогубные складки, приподнять «брыли», линию бровей и уголки губ.

Лазерное омоложение «Clear Lift» на «Alma Harmony XL» — это запуск естественных процессов выработки гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена в коже. Лазер способен «сгладить» рельеф (читайте «сгладить морщины») и повысить качество кожи на уровень!

Процедура на «Power Shape» воздействует синергией трех факторов – вакуумом, низкоинтенсивным лазером, радиоволнами. Это позволяет решить сразу несколько задач: ускорить обменные процессы, разрушить жировые отложения, уплотнить кожу. Кожа приобретает упругость, эластичность, исчезают «двойной» подбородок, дряблость кожи.

Стоит отметить, аппаратные методики – это всегда воздействие физическим фактором, то есть максимально безопасно и с минимумом противопоказаний, не зависимо от сезона, без боли и восстановительного периода.

2. Если спросить женщину, какой подарок для нее будет особенно приятен, то восемь из десяти наверняка выберут поход в СПА-центр. Ощутить действие расслабляющих процедур, почувствовать, как отдыхает и напитывается жизненными силами организм – это ли не мечта?

«Канти» ежегодно обновляет спектр СПА-процедур и расширяет виды массажей, Ваш новый визит абсолютно не будет похож на предыдущий. Мы приглашаем Вас почувствовать вкус и блаженство от марципанового скраба, обертывания «Пять нектаров», пилинга с розовой гималайской солью, ритуала красоты «Секрет Клеопатры», массажа в четыре руки, гавайского массажа «ломи-ломи», аюрведического массажа стоп… Сложно переоценить пользу СПА-процедур для организма: своевременный релакс – это профилактика многих заболеваний.

3. Весна подходит для похудения лучше, чем любая другая пора года. Это естественный процесс, который начинается с пробуждением природы и затрагивает любой организм. Специалисты помогут Вам сделать процесс легким и безболезненным, а главное, результативным. Ведь в арсенале центра – множество методик, как ручных, так и аппаратных, готовая курсовая программа «Коррекция фигуры. Снижение веса». У нас к каждому индивидуальный подход, процедуры подбираются и назначаются, учитывая показания и ваши предпочтения.

Для достижения цели «Канти» предлагает: прогревание в сауне, обертывания, лимфодренажный, антицеллюлитный массаж, вакуумно-роликовый массаж, RF-лифтинг, лазерный липолиз, ультразвуковой SMAS-лифтинг, иглоукалывание, мезотерапию, фитопрепараты, домашний уход.

Подарочный сертификат – стильный и практичный подарок, который будет оценен по достоинству, ведь мы предлагаем подарить своим близким гармонию души и тела. Разнообразные услуги способны удивить даже самых искушенных ценителей. Дарите друг другу эмоции, это именно то, чего порой так не хватает! А мы сделаем все для того, чтобы эти эмоции были самыми светлыми и запоминающимися.

Медицинский и СПА центр «Канти» предоставляет:

Самый большой выбор косметологических услуг

Консультации и прием врачей-специалистов

Услуги традиционной монголо-тибетской медицины

Физиотерапевтические услуги

СПА-процедуры и комплексы

Весь спектр массажей

Ногтевой сервис и лечение ногтей

Курсовые оздоровительные программы

Подарочные сертификаты Медицинского и СПА центра «Канти» можно приобрести в двух филиалах, а также 5, 6 и 7 марта – в «СахаЭкспоЦентре» на 3 этаже возле эскалатора. Среди покупателей будут разыгрываться подарочные сертификаты. Победителей определим случайным образом 10 марта в прямом эфире через сервис онлайн рандомайзера.

Наслаждайтесь праздниками и своим внешним видом! Женщина счастлива, когда нравится себе.

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