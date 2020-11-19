Бьют часы на старой башне. Провожая день вчерашний

Алданцы, как и все россияне готовятся к наступлению Нового года, в ожидании добрых перемен. Традиционно, по инициативе администрации г. Алдан, предприятия и организации принимают участие в смотре-конкурсе «Новогоднее настроение» на лучшее новогоднее оформление.

Коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ежегодно участвует в творческом проекте, проявляя фантазию в оформлении ТРК «Чудо парк» и прилегающей площади. На этот раз очередной «изюминкой» стали большие новогодние часы, установленные перед входом в офис. Они с нетерпением отсчитывают минуты до ухода такого сложного для всего человечества 2020 года, и до наступления Нового года, года новых надежд и добрых перемен.

А вот установленная рядом лесная красавица вся в ожидании 1 декабря. В этот день она примет эстафету от Главной Ёлки Якутии. По традиции в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» именно наш регион — самый большой регион России с самыми низкими зимними температурами — дает старт праздничному новогоднему настроению по всей стране, передавая эстафету новогодних елочных огней.

Вторая ель на большой площадке ТРК «Чудо – парк» тоже готовится к новогоднему убранству. Пока же волшебные часы украшают площадь, а вечерами загораются волшебными огоньками и, являя собой символ времени, напоминают нам о том, что его необходимо уважать, ценить и беречь.