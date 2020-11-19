19.11.2020
10:12
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Якутия

Бьют часы на старой башне. Провожая день вчерашний

Алданцы, как и все россияне  готовятся к  наступлению Нового года, в ожидании добрых перемен. Традиционно, по инициативе администрации г. Алдан, предприятия и организации принимают участие в смотре-конкурсе «Новогоднее настроение» на лучшее новогоднее оформление.

Коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ»  ежегодно участвует в творческом проекте, проявляя фантазию  в оформлении  ТРК «Чудо парк» и прилегающей площади.  На этот раз очередной  «изюминкой»  стали большие новогодние часы, установленные перед  входом в офис. Они с нетерпением отсчитывают минуты до ухода такого сложного для всего человечества 2020 года, и до наступления Нового года, года новых надежд и добрых перемен. 

А вот установленная рядом лесная красавица вся в ожидании  1 декабря. В этот день она примет эстафету от Главной  Ёлки Якутии. По традиции в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» именно наш регион — самый большой регион  России с самыми низкими зимними температурами  — дает старт праздничному новогоднему настроению по всей стране, передавая эстафету новогодних елочных огней. 

Вторая ель на большой площадке ТРК «Чудо – парк» тоже готовится к новогоднему убранству. Пока же волшебные часы  украшают площадь, а вечерами загораются волшебными  огоньками и, являя собой  символ времени, напоминают нам о том, что его  необходимо уважать, ценить и беречь.

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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